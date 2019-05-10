Іванна Климпуш-Цинцадзе: ЄС не усвідомлює загрозу РФ
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 10 травня УНН. Європейський Союз не усвідомлює в повній мірі, що вже втягнутий в протистояння з Росією. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході конференції "Європейське майбутнє" в Сібіу, 10 травня, передає кореспондент УНН.
"Європа вже в стані війни з Росією, Європа просто не хоче цього усвідомлювати", - сказала Климпуш-Цинцадзе, відповідаючи на запитання модератора, чи буде ЄС втягнута у війну з РФ, в разі подальшої європейської інтеграції України.
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Нагадаємо, що 27 європейських лідерів в ході неформального саміту ЄС в Сібіу 9 травня прийняли декларацію, яка буде основою для прийняття стратегії ЄС на саміті в червні на наступні 5 років.