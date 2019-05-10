Іванна Климпуш-Цинцадзе: ЄС не усвідомлює загрозу РФ

СІБІУ-КИЇВ. 10 травня УНН. Європейський Союз не усвідомлює в повній мірі, що вже втягнутий в протистояння з Росією. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході конференції "Європейське майбутнє" в Сібіу, 10 травня, передає кореспондент УНН.