Итальянский сенатор Карло Календа сделал татуировку с гербом Украины
Киев • УНН
Итальянский сенатор и глава либеральной партии "Действие" Карло Календа сделал татуировку с гербом Украины на запястье. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение политика в соцсети Х.
Детали
"Эта татуировка останется на всю жизнь" - подписал Календа опубликованное фото.
Календа последовательно выступает в поддержку Украины в войне и настаивает на том, что Киев должен получить все необходимое оружие и ресурсы для борьбы с российской агрессией.
Я выбрал Украину, потому что украинские ребята в нескольких километрах от нас защищают нас от опасного убийцы, путина, у которого есть планы относительно Европы. И потому что я привязан к тому, что я там был, я видел их, я знаю об их мужестве, и поэтому я счастлив быть с ними
На странице Facebook он в тот же день, 8 ноября, распространил отрывок своей речи в поддержку украинцев: "Запад распадается на куски, и сегодня падают демократии, а вместе с ними и свобода. Пришло время защищать ее, создавая смелую альтернативу этому позорному бипопулизму".
