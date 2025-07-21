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Итальянский дворец Reggia di Caserta отменил концерт российского дирижера-пропагандиста. В Украине отреагировали

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приветствует решение итальянского дворца Reggia di Caserta об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Решение поддержал Министр культуры Италии Алессандро Джули, назвав его логичным и моральным.

Итальянский дворец Reggia di Caserta отменил концерт российского дирижера-пропагандиста. В Украине отреагировали

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций приветствовали решение администрации дворца в Италии об отзыве разрешения на проведение концерта российского пропагандиста Гергиева, передает УНН со ссылкой на МКСК.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины приветствует решение администрации дворца Reggia di Caserta в Италии об отзыве разрешения на проведение концерта российского дирижера и пропагандиста Валерия Гергиева, который должен был состояться 27 июля в рамках фестиваля "Un'Estate da Re" (Королевское лето) 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что этот дворец является государственной культурной институцией, находящейся в управлении Министерства культуры Италии, и именно поэтому позиция правительства и Министра культуры Алессандро Джули сыграла ключевую роль в урегулировании ситуации.

Свободное и безоговорочное решение, принятое руководством Reggia di Caserta, имеет мою полную и уверенную поддержку. Несмотря на художественное качество мероприятия, отмена концерта под руководством маэстро Гергиева, в частности, учитывая откровенное идеологическое использование, подчиняется логике здравого смысла и морали, направленной на защиту ценностей свободного мира 

- прокомментировал Министр культуры Италии Алессандро Джули.

Напомним, жена покойного российского политика Алексея Навального Юлия призвала власти Италии отменить концерт дирижера Валерия Гергиева за поддержку им полномасштабного российского вторжения в Украину.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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