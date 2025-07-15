Вдова навального вимагає скасувати концерт диригента путіниста гергієва в Італії

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 25783 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
10:57 • 51796 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
10:52 • 33936 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
10:23 • 57533 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 43682 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
15 липня, 06:35 • 91754 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 70192 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 96340 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 75992 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 56282 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
38%
746мм
Популярнi новини
У Дніпрі через дронову атаку рф пошкоджено будинки та гімназію15 липня, 05:28 • 30565 перегляди
Дрони атакували російські міста єлець і воронєж: пошкоджено завод "енергія"15 липня, 05:59 • 39009 перегляди
Результати обшуків на митниці: інспектор зі Львова просив 1600 доларів за безперешкодне розмитнення авто 15 липня, 07:15 • 22170 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 47681 перегляди
У кремлі прокоментували заяву Трампа щодо посилення санкцій проти рф12:44 • 19753 перегляди
Публікації
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
12:51 • 25798 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів10:57 • 51815 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних10:23 • 57547 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 15 липня, 06:35 • 91763 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 87573 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію14:33 • 1334 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця13:05 • 11369 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 47720 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 67079 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 70296 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Вдова навального вимагає скасувати концерт диригента путіниста гергієва в Італії

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

юлія навальна закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва, запланований на липень 2025 року в Реджа-ді-Казерта, через його підтримку російського вторгнення в Україну. Гергієв, який підтримував анексію Криму та повномасштабну війну, перебуває під санкціями України, Канади та деяких країн ЄС.

Вдова навального вимагає скасувати концерт диригента путіниста гергієва в Італії

Дружина покійного російського політика олексія навального юлія закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва за підтримку ним повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Диригент, що підтримує диктаторський режим путіна і російську війну проти України, мав виступити у 27 липня у палаці Реджа-ді-Казерта на околицях Неаполя: у концерті мали б взяти участь місцевий філармонічний оркестр і солісти оркестру маріїнського театру санкт-петербурга.

Як це можливо, що влітку 2025 року, через три роки після початку війни в Україні, валерія гергієва, спільника путіна, раптом запрошують до Італії для участі у фестивалі 

– заявила юлія навальна.

Сам гергієв не відповів на її заяву.

Додатково

валерій гергієв є диригентом, художнім керівником і генеральним директором маріїнського театру санкт-петербурга, а також генеральним директором великого театру у москві. У 2014 році він підтримав російську окупацію і анексію Криму, а в 2022 році підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.

гергієв виступав на мітингу-концерті у москві на честь анексії Криму і початку російської агресії проти України. За свою позицію він опинився у санкційних списках України, Канади і деяких країн ЄС.

Нагадаємо

Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість вони запропонували запрошувати українських або європейських виконавців.

Євген Устименко

Євген Устименко

КультураНовини Світу
Неаполь
Reuters
Канада
Італія
Крим
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9