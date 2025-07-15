Вдова навального вимагає скасувати концерт диригента путіниста гергієва в Італії
Київ • УНН
юлія навальна закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва, запланований на липень 2025 року в Реджа-ді-Казерта, через його підтримку російського вторгнення в Україну. Гергієв, який підтримував анексію Криму та повномасштабну війну, перебуває під санкціями України, Канади та деяких країн ЄС.
Дружина покійного російського політика олексія навального юлія закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва за підтримку ним повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Диригент, що підтримує диктаторський режим путіна і російську війну проти України, мав виступити у 27 липня у палаці Реджа-ді-Казерта на околицях Неаполя: у концерті мали б взяти участь місцевий філармонічний оркестр і солісти оркестру маріїнського театру санкт-петербурга.
Як це можливо, що влітку 2025 року, через три роки після початку війни в Україні, валерія гергієва, спільника путіна, раптом запрошують до Італії для участі у фестивалі
Сам гергієв не відповів на її заяву.
Додатково
валерій гергієв є диригентом, художнім керівником і генеральним директором маріїнського театру санкт-петербурга, а також генеральним директором великого театру у москві. У 2014 році він підтримав російську окупацію і анексію Криму, а в 2022 році підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.
гергієв виступав на мітингу-концерті у москві на честь анексії Криму і початку російської агресії проти України. За свою позицію він опинився у санкційних списках України, Канади і деяких країн ЄС.
Нагадаємо
Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість вони запропонували запрошувати українських або європейських виконавців.