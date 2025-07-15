Вдова навального вимагає скасувати концерт диригента путіниста гергієва в Італії

Дружина покійного російського політика олексія навального юлія закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва за підтримку ним повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Диригент, що підтримує диктаторський режим путіна і російську війну проти України, мав виступити у 27 липня у палаці Реджа-ді-Казерта на околицях Неаполя: у концерті мали б взяти участь місцевий філармонічний оркестр і солісти оркестру маріїнського театру санкт-петербурга.

Як це можливо, що влітку 2025 року, через три роки після початку війни в Україні, валерія гергієва, спільника путіна, раптом запрошують до Італії для участі у фестивалі – заявила юлія навальна.

Сам гергієв не відповів на її заяву.

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валерій гергієв є диригентом, художнім керівником і генеральним директором маріїнського театру санкт-петербурга, а також генеральним директором великого театру у москві. У 2014 році він підтримав російську окупацію і анексію Криму, а в 2022 році підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.

гергієв виступав на мітингу-концерті у москві на честь анексії Криму і початку російської агресії проти України. За свою позицію він опинився у санкційних списках України, Канади і деяких країн ЄС.

Нагадаємо

Офіційні особи України та ЄС закликали європейські театри не запрошувати російських артистів, які підтримують війну. Натомість вони запропонували запрошувати українських або європейських виконавців.