Вдова навального требует отменить концерт дирижера-путиниста гергиева в Италии

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 25565 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 51479 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 33771 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 57270 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 43539 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 91572 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 96288 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 75982 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 56270 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 44015 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
4м/с
38%
746мм
Популярные новости
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 30219 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 38658 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 21807 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 47185 просмотра
В кремле прокомментировали заявление Трампа об усилении санкций против рф12:44 • 19356 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 25568 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 51480 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 57271 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 91574 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 87457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию14:33 • 1150 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 11313 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 47541 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 67036 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 70254 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Вдова навального требует отменить концерт дирижера-путиниста гергиева в Италии

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

юлия навальная призвала власти Италии отменить концерт дирижера валерия гергиева, запланированный на июль 2025 года в Реджа-ди-Казерта, из-за его поддержки российского вторжения в Украину. гергиев, который поддерживал аннексию Крыма и полномасштабную войну, находится под санкциями Украины, Канады и некоторых стран ЕС.

Вдова навального требует отменить концерт дирижера-путиниста гергиева в Италии

Жена покойного российского политика алексея навального юлия призвала власти Италии отменить концерт дирижера валерия гергиева за его поддержку полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дирижер, поддерживающий диктаторский режим путина и российскую войну против Украины, должен был выступить 27 июля во дворце Реджа-ди-Казерта на окраинах Неаполя: в концерте должны были принять участие местный филармонический оркестр и солисты оркестра мариинского театра санкт-петербурга.

Как это возможно, что летом 2025 года, спустя три года после начала войны в Украине, валерия гергиева, сообщника Путина, вдруг приглашают в Италию для участия в фестивале 

– заявила Юлия Навальная.

Сам гергиев не ответил на ее заявление.

Дополнительно

валерий гергиев является дирижером, художественным руководителем и генеральным директором мариинского театра санкт-петербурга, а также генеральным директором большого театра в москве. В 2014 году он поддержал российскую оккупацию и аннексию Крыма, а в 2022 году поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Гергиев выступал на митинге-концерте в москве в честь аннексии Крыма и начала российской агрессии против Украины. За свою позицию он оказался в санкционных списках Украины, Канады и некоторых стран ЕС.

Напомним

Официальные лица Украины и ЕС призвали европейские театры не приглашать российских артистов, поддерживающих войну. Вместо этого они предложили приглашать украинских или европейских исполнителей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Неаполь
Reuters
Канада
Италия
Крым
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9