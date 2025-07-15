Жена покойного российского политика алексея навального юлия призвала власти Италии отменить концерт дирижера валерия гергиева за его поддержку полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дирижер, поддерживающий диктаторский режим путина и российскую войну против Украины, должен был выступить 27 июля во дворце Реджа-ди-Казерта на окраинах Неаполя: в концерте должны были принять участие местный филармонический оркестр и солисты оркестра мариинского театра санкт-петербурга.

Как это возможно, что летом 2025 года, спустя три года после начала войны в Украине, валерия гергиева, сообщника Путина, вдруг приглашают в Италию для участия в фестивале – заявила Юлия Навальная.

Сам гергиев не ответил на ее заявление.

Дополнительно

валерий гергиев является дирижером, художественным руководителем и генеральным директором мариинского театра санкт-петербурга, а также генеральным директором большого театра в москве. В 2014 году он поддержал российскую оккупацию и аннексию Крыма, а в 2022 году поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Гергиев выступал на митинге-концерте в москве в честь аннексии Крыма и начала российской агрессии против Украины. За свою позицию он оказался в санкционных списках Украины, Канады и некоторых стран ЕС.

Напомним

Официальные лица Украины и ЕС призвали европейские театры не приглашать российских артистов, поддерживающих войну. Вместо этого они предложили приглашать украинских или европейских исполнителей.