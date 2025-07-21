Італійський палац Reggia di Caserta скасував концерт російського диригента-пропагандиста. В Україні відреагували
Київ • УНН
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вітає рішення італійського палацу Reggia di Caserta про скасування концерту російського диригента Валерія Гергієва. Рішення підтримав Міністр культури Італії Алессандро Джулі, назвавши його логічним та моральним.
У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій привітали рішення адміністрації палацу в Італії щодо відкликання дозволу на проведення концерту російського пропагандиста гергієва, передає УНН із посиланням на МКСК.
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України вітає рішення адміністрації палацу Reggia di Caserta в Італії щодо відкликання дозволу на проведення концерту російського диригента та пропагандиста валерія гергієва, який мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю "Un’Estate da Re" (Королівське літо)
Зазначається, що цей палац є державною культурною інституцією, що перебуває в управлінні Міністерства культури Італії, і саме тому позиція уряду та Міністра культури Алессандро Джулі відіграла ключову роль у врегулюванні ситуації.
Вільне та беззаперечне рішення, прийняте керівництвом Reggia di Caserta, має мою повну та впевнену підтримку. Попри художню якість заходу, скасування концерту під керівництвом маестро гергієва, зокрема з огляду на відверте ідеологічне використання, підкоряється логіці здорового глузду та моралі, спрямованої на захист цінностей вільного світу
Нагадаємо, дружина покійного російського політика олексія навального юлія закликала владу Італії скасувати концерт диригента валерія гергієва за підтримку ним повномасштабного російського вторгнення в Україну.