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Итальянские веб-сайты подверглись кибератаке: пророссийские хакеры отомстили за комментарии президента Маттареллы

Итальянские веб-сайты подверглись кибератаке: пророссийские хакеры отомстили за комментарии президента Маттареллы

Киев  •  УНН

 • 9666 просмотра

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Хакерская группа Noname057(16) осуществила атаки на итальянские банки и аэропорты. Причиной стало сравнение президентом Маттареллой действий России с нацистской Германией.

Около 20 итальянских веб-сайтов, среди которых и веб-сайты банков и аэропортов, подверглись атакам вероятных пророссийских хакеров. Об этом сообщило итальянское агентство по кибербезопасности, связав атаку с недавней напряженностью между Римом и Москвой, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает СМИ, ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил войну России в Украине с экспансионизмом нацистской Германии перед Второй мировой войной. москва такие комментарии не оценила.

Кибератаки в понедельник были осуществлены пророссийской хакерской группой Noname057 (16) против веб-сайтов Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Банк Монте дей Паски (BMPS.MI). Агентство по кибербезопасности сообщило, что атаки подверглись, в частности, Iccrea Banca, миланские аэропорты Линате и Мальпенса, однако серьезных сбоев не произошло.

Итальянское агентство по кибербезопасности заявило, что хакерская группа мотивировала свою кибератаку высказываниями Маттареллы. 

ГУР и ВСУ наказали "газпром" на миллионы долларов: источник раскрыл детали киберудара12.02.25, 09:31 • 34752 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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