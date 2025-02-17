Італійські веб-сайти зазнали кібератаки: проросійські хакери помстилися за коментарі президента Маттарелли

Близько 20 італійських веб-сайтів, серед яких і веб-сайти банків і аеропортів, зазнали атак імовірних проросійських хакерів. Про це повідомило італійське агентство з кібербезпеки, пов'язавши атаку з нещодавньою напруженістю між Римом і москвою, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Як повідомляє ЗМІ, раніше президент Італії Серджо Маттарелла порівняв війну росії в Україні з експансіонізмом нацистської Німеччини перед Другою світовою війною. москва такі коментарі не оцінила.

Кібератаки в понеділок були здійснені проросійською хакерською групою Noname057(16) проти веб-сайтів Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Банк Монте дей Паски (BMPS.MI). Агентство з кібербезпеки повідомило, що атаки зазнали, зокрема, Iccrea Banca, міланські аеропорти Лінате та Мальпенса, проте серйозних збоїв не сталося.

Італійське агентство з кібербезпеки заявило, що хакерська група мотивувала свою кібератаку висловлюваннями Маттарелли.

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