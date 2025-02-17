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15 березня, 19:03 • 119624 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179271 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144797 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136717 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116233 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107333 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Італійські веб-сайти зазнали кібератаки: проросійські хакери помстилися за коментарі президента Маттарелли

Італійські веб-сайти зазнали кібератаки: проросійські хакери помстилися за коментарі президента Маттарелли

Київ • УНН

 • 30434 перегляди

Хакерська група Noname057(16) здійснила атаки на італійські банки та аеропорти. Причиною стало порівняння президентом Маттареллою дій росії з нацистською Німеччиною.

Близько 20 італійських веб-сайтів, серед яких і веб-сайти банків і аеропортів, зазнали атак імовірних проросійських хакерів. Про це повідомило італійське агентство з кібербезпеки, пов'язавши атаку з нещодавньою напруженістю між Римом і москвою, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, раніше президент Італії Серджо Маттарелла порівняв війну росії в Україні з експансіонізмом нацистської Німеччини перед Другою світовою війною. москва такі коментарі не оцінила.

Кібератаки в понеділок були здійснені проросійською хакерською групою Noname057(16) проти веб-сайтів Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Банк Монте дей Паски (BMPS.MI). Агентство з кібербезпеки повідомило, що атаки зазнали, зокрема, Iccrea Banca, міланські аеропорти Лінате та Мальпенса, проте серйозних збоїв не сталося.

Італійське агентство з кібербезпеки заявило, що хакерська група мотивувала свою кібератаку висловлюваннями Маттарелли. 

ГУР та ЗСУ покарали "газпром" на мільйони доларів: джерело розкрило деталі кіберудару12.02.25, 09:31 • 35823 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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