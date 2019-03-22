Итальянский суд по делу нацгвардейца Маркива начал заслушивать свидетелей защиты

"Сегодня в суде заслушали первого свидетеля защиты, начальника юридической службы в/ч 3066, Наталью Чернолуцкую. Она, отвечая на вопрос суда и адвокатов, опровергла фальшивую "справку", которую сторона обвинения нашла на сайте "Русская весна" и пыталась использовать для дискредитации свидетелей", - отметил Городецкий.

По его словам, большой проблемой на заседании был перевод, поскольку официальный переводчик суда не могла донести даже сути вопроса или ответа, грубо искажая смысл. Эта проблема сильно затягивала процесс допроса, но свидетелю все же удалось предоставить необходимые пояснения.

Судья по делу объявила расписание следующих заседаний: 12.04, 17.05. 14.06. 21.06.

Адвокат Маркива на 12 апреля заявил двух свидетелей - бывшего посла Италии в Украине Фабрицио Романо и эксперта по баллистике Солдати. 17 мая он надеется увидеть в суде сослуживцев Маркива, указанных им в списке свидетелей.

Для безопасности украинских свидетелей-солдат судья пообещал сделать заседание закрытым.

Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии более года находится под стражей в тюрьме в Милане по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента на Донбассе. Его арестовали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. Украинский военный отвергает все обвинения и отрицает свою причастность к гибели Роккелли и Миронова.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что итальянского журналиста Рокелли убили сепаратисты, а не нацгвардеец.