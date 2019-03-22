Італійський суд у справі нацгвардійця Марківа почав заслуховувати свідків захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Італійський суд усправі бійця Національної гвардії Віталія Марківа, звинуваченого у смерті італійського фотокореспондента на Донбасі, почав заслуховувати свідків сторони захисту. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає УНН.
"Сьогодні в суді заслухали першого свідка захисту, начальника юридичної служби в/ч 3066, Наталію Чернолуцьку. Вона, відповідаючи на запитання суду і адвокатів, спростувала фальшиву "довідку", яку сторона звинувачення знайшла на сайті "Русская весна " і намагалася використати для дискредитації свідків захисту", - зазначив Городецький.
За його словами, великою проблемою на засіданні був переклад, оскільки офіційний перекладач суду не могла донести навіть суті питання чи відповіді, грубо перекручуючи зміст. Ця проблема сильно затягувала процес допиту, але свідкові все ж таки вдалося надати необхідні пояснення.
Суддя у справі оголосила розклад наступних засідань: 12.04, 17.05. 14.06. 21.06.
Адвокат Марківа на 12 квітня заявив двох свідків – колишнього посла Італії в Україні Фабріціо Романо та експерта з балістики Солдаті. 17 травня він сподівається побачити в суді співслуживців Марківа, вказаних ним у списку свідків.
З мотивів безпеки українських свідків-солдатів суддя пообіцяв зробити засідання закритим.
Нагадаємо, 29-річний нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України й Італії понад рік перебуває під вартою у в’язниці в Мілані за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента на Донбасі. Його арештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі та Миронова.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що італійського журналіста Рокеллі вбили сепаратисти, а не нацгвардієць.