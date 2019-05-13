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7 марта, 15:45 • 90970 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100539 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124148 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111911 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137970 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144691 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130161 просмотра

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Итальянский рефери получил назначение на финал Лиги Европы

Итальянский рефери получил назначение на финал Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил, что главным рефери финала Лиги Европы УЕФА с участием "Челси" и "Арсенала" будет итальянец Джанлука Рокки, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвертого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Примечательно, что международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов УЕФА. В 2010 году итальянец как четвертый рефери обслуживал финал Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом", а в 2017-м выполнял те же функции в финале с участием "Аякса" и "Манчестер Юнайтед". Несколько месяцев спустя он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом".

Добавим также, решающий матч турнира пройдет 29 мая в Баку и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, "Челси" в серии пенальти получил путевку в финал Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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