Итальянский рефери получил назначение на финал Лиги Европы

Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвертого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Примечательно, что международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов УЕФА. В 2010 году итальянец как четвертый рефери обслуживал финал Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом", а в 2017-м выполнял те же функции в финале с участием "Аякса" и "Манчестер Юнайтед". Несколько месяцев спустя он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом".

Добавим также, решающий матч турнира пройдет 29 мая в Баку и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, "Челси" в серии пенальти получил путевку в финал Лиги Европы.