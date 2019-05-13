Итальянский рефери получил назначение на финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Судейский комитет УЕФА объявил, что главным рефери финала Лиги Европы УЕФА с участием "Челси" и "Арсенала" будет итальянец Джанлука Рокки, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Помощниками в бригаде 45-летнего Рокки будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвертого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.
Примечательно, что международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов УЕФА. В 2010 году итальянец как четвертый рефери обслуживал финал Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом", а в 2017-м выполнял те же функции в финале с участием "Аякса" и "Манчестер Юнайтед". Несколько месяцев спустя он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом".
Добавим также, решающий матч турнира пройдет 29 мая в Баку и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.
Напомним, "Челси" в серии пенальти получил путевку в финал Лиги Европы.