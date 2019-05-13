Італійський рефері отримав призначення на фінал Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Суддівський комітет УЄФА оголосив, що головним рефері фіналу Ліги Європи УЄФА за участі "Челсі" і "Арсеналу" буде італієць Джанлука Роккі, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Помічниками в бригаді 45-річного Роккі будуть його співвітчизники Філіппо Мелі і Лоренцо Манганеллі, а роль четвертого рефері довірили Даніеле Орсато. Команду відеопомічників очолить Массіміліано Ірраті, якому допомагатимуть Марко Гуїда, Шимон Марчіняк і Павло Сокольницькі.
Примітно, що міжнародну категорію Роккі отримав у 2008 році. У цьому сезоні він відпрацював на шести матчах Ліги чемпіонів УЄФА. У 2010 році італієць як четвертий рефері обслуговував фінал Ліги Європи між "Атлетіко" і "Фулхемом", а у 2017-му виконував ті ж функції у фіналі за участю "Аякса" і "Манчестер Юнайтед". Кілька місяців по тому він був уже головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між "Манчестер Юнайтед" і "Реалом".
Додамо також, вирішальний матч турніру пройде 29 травня в Баку і почнеться о 21:00 за центральноєвропейським часом.
Нагадаємо, "Челсі" в серії пенальті здобув путівку в фінал Ліги Європи.