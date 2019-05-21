Итальянский "Наполи" стал претендентом на полузащитника сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Футболист “Генке” и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в топ-клубе итальянской Серии А, передает УНН со ссылкой на издание Calcio Napoli 24.
По информации издания украинец получил интерес со стороны спортивного директора “Наполи” Кристиано Джунтоли. На нескольких матчах “Генка” также присутствовали представители неаполитанского клуба, которые остались довольны игрой украинца.
Кроме того, представители неаполитанцев контактировали с окружением Малиновского.
Примечательно, что в настоящее время “Наполи” входит в топ-15 самых дорогих клубов по версии Transfermarkt.
Добавим, что “Наполи” досрочно завоевал звание вице-чемпиона Италии, оставшись позади “Ювентуса”.