Італійський "Наполі" став претендентом на півзахисника збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Футболіст “Генку” та збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар’єру в топ-клубі італійської Серії А, передає УНН з посиланням на видання Calcio Napoli 24.
За інформацією видання українець отримав зацікавлення збоку спортивного директора “Наполі” Крістіано Джунтолі. На кількох матчах “Генка” також були присутні представники неаполітанського клубу, які залишилися задоволені грою українця.
Крім того, представники неаполітанців контактували із оточенням Маліновського.
Примітно, що наразі “Наполі” входить до топ-15 найдорожчих клубів за версією Transfermarkt.
Додамо, що “Наполі” достроково виборов звання віце-чемпіону Італії, залишившись позаду “Ювентуса”.