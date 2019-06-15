Итальянский гранд откроет футбольную школу в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Миланский "Интер" сегодня проведет церемонию открытия украинско-итальянской детской футбольной академии в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на "Tribuna.com".
Мероприятие посетит бывший вратарь миланского клуба и сборной Италии Франческо Тольдо.
Стоит отметить, что ранее в Украине открылась академия "Бенфики", а Альваро Арбелоа открыл школу "Реала" в Тернополе.
Примечательно, что 18-кратный чемпион Италии "Интер" в прошлом сезоне занял 4-ю строчку в Серии А и поведет борьбу в квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщал УНН, бывший чемпион мира открыл первую в истории боксерскую академию в Украине.