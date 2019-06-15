Итальянский гранд откроет футбольную школу в Харькове

Мероприятие посетит бывший вратарь миланского клуба и сборной Италии Франческо Тольдо.

Стоит отметить, что ранее в Украине открылась академия "Бенфики", а Альваро Арбелоа открыл школу "Реала" в Тернополе.

Примечательно, что 18-кратный чемпион Италии "Интер" в прошлом сезоне занял 4-ю строчку в Серии А и поведет борьбу в квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, бывший чемпион мира открыл первую в истории боксерскую академию в Украине.