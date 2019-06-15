Італійський гранд відкриє футбольну школу в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міланський "Інтер" сьогодні проведе церемонію відкриття українсько-італійської дитячої футбольної академії в Харкові, повідомляє УНН з посиланням на "Tribuna.com".
Захід відвідає колишній воротар міланського клубу і збірної Італії Франческо Тольдо.
Варто відзначити, що раніше в Україні відкрилася академія "Бенфіки", а Альваро Арбелоа відкрив школу "Реала" в Тернополі.
Примітно, що 18-кратний чемпіон Італії "Інтер" минулого сезону посів 4-й рядок в Серії А і поведе боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Як повідомляв УНН, колишній чемпіон світу відкрив першу в історії боксерську академію в Україні.