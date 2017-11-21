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Итальянский ФК "Милан" под угрозой исключения из еврокубков

Итальянский ФК "Милан" под угрозой исключения из еврокубков

Киев  •  УНН

 • 21945 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Нарушение правил финансового фейе-плей может стать причиной исключения гранда итальянского футбола "Милана" от участия в еврокубках, информирует УНН со ссылкой на испанское издание Marca.

По сообщению испанских СМИ на прошлой неделе руководство итальянской команды пришло в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне для выяснения ситуации с финансовым фейр-плей, однако генеральный директор Марко Фассоне не был уверен в доводах представителя итальянской Серии А.

Согласно предоставленных документов, положительные прогнозы на финансовую стабильность "Милана" связана с выходом в групповую стадию Лиги чемпионов, но сейчас команда Винченцо Монтелла занимает лишь седьмое место в чемпионате и отстает от зоны ЛЧ на 11 пунктов.

Заметим, что в нынешней еврокубковой кампании "россонери" играют в Лиге Европы и сейчас лидируют в квартете D имея преимущество над ближайшим конкурентом в два балла.

Добавим также, проект финансовой фейе-плей был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно им клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают.

Как сообщал УНН, "Милан" в летнее трансферное окно подписал ряд футболистов, потратив на трасферы 230 млн долл.

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