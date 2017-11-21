Італійський ФК "Мілан" під загрозою виключення із єврокубків

За повідомленням іспанських ЗМІ минулого тижня керівництво італійської команди завітало до штаб-квартири УЄФА в Ньйоні для з'ясування ситуації з фінансовим фейр-плей, проте генеральний директор Марко Фассоне не був впевнений в доводах представника італійської Серії А.

Відповідно до наданих документів, позитивні прогнози на фінансову стабільність "Мілана" пов'язана з виходом у групову стадію Ліги чемпіонів, але зараз команда Вінченцо Монтелли займає лише 7-е місце в чемпіонаті та відстає від зони ЛЧ на 11 пунктів.

Зауважимо, що у нинішній єврокубковій кампанії "россонері" грають у Лізі Європи і наразі лідирують у квартеті D маючи перевагу над найближчим конкурентом у два бали.

Додамо також, проект фінансової феєр-плей був затверджений виконавчим комітетом УЄФА у вересні 2009 року. Нові економічні правила вступили в силу з сезону-2011/12. Згідно з ними клуби не можуть витрачати на купівлю футболістів більше, ніж заробляють.

Як повідомляв УНН, "Мілан" у літнє трансферне вікно підписав ряд футболістів, витративши на трасфери 230 млн дол.