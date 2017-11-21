Італійський ФК "Мілан" під загрозою виключення із єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Порушення правил фінансового феєр-плей може стати причиною виключення гранду італійського футболу "Мілана" від участі в єврокубках, інформує УНН з посиланням на іспанське видання Marca.
За повідомленням іспанських ЗМІ минулого тижня керівництво італійської команди завітало до штаб-квартири УЄФА в Ньйоні для з'ясування ситуації з фінансовим фейр-плей, проте генеральний директор Марко Фассоне не був впевнений в доводах представника італійської Серії А.
Відповідно до наданих документів, позитивні прогнози на фінансову стабільність "Мілана" пов'язана з виходом у групову стадію Ліги чемпіонів, але зараз команда Вінченцо Монтелли займає лише 7-е місце в чемпіонаті та відстає від зони ЛЧ на 11 пунктів.
Зауважимо, що у нинішній єврокубковій кампанії "россонері" грають у Лізі Європи і наразі лідирують у квартеті D маючи перевагу над найближчим конкурентом у два бали.
Додамо також, проект фінансової феєр-плей був затверджений виконавчим комітетом УЄФА у вересні 2009 року. Нові економічні правила вступили в силу з сезону-2011/12. Згідно з ними клуби не можуть витрачати на купівлю футболістів більше, ніж заробляють.
Як повідомляв УНН, "Мілан" у літнє трансферне вікно підписав ряд футболістів, витративши на трасфери 230 млн дол.