Итальянские журналисты сделали комплимент украинской сборной за игру в Генуе

"Мы увидели великолепную игру, ваша команда в некоторых компонентах превзошла соперника. Но как вы чувствовали себя на тренерской скамье, в частности, во время минуты памяти?", - отметил итальянский журналист, обращаясь к главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко.

"Это был очень волнующий момент для меня. Очень важно, что итальянская сборная приехала в Геную поддержать этот город. Спасибо за комплименты в адрес сборной Украины, но за первый тайм она на них не заслуживает. Но второй тайм мы сыграли очень качественно, компактно, и даже когда получили гол в свои ворота, нашли в себе силы для того, чтобы сравнять счет", - ответил Шевченко.

Главный тренер украинцев также отметил, что для него сегодня очень важно и престижно выступать в статусе наставника национальной сборной.

"Я очень доволен выступлением команды и поблагодарил ребят за игру. Мы довольны также и результатом", - добавил он.

Шевченко отметил, что перед игрой с чехами команда очень внимательно проанализирует игру с итальянцами.

Как писал УНН, 16 октября в Харькове сборные Украины и Чехии проведут очередной матч в рамках турнира УЕФА Лига наций.