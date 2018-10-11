Італійські журналісти зробили комплімент українській збірній за гру в Генуї

“Ми побачили чудову гру, ваша команда в деяких компонентах перевершила суперника. Але як ви почувалися на тренерській лаві, зокрема, під час хвилини пам’яті?”, — зазначив італійський журналіст, звертаючись до головного тренера синьо-жовтих Андрія Шевченка.

“Це був дуже хвилюючий момент для мене. Дуже важливо, що італійська збірна приїхала до Генуї підтримати це місто. Дякую за компліменти на адресу збірної України, але за перший тайм вона на них не заслуговує. Але другий тайм ми відіграли дуже якісно, компактно, і навіть коли отримали гол у свої ворота, знайшли в собі сили для того, щоб зрівняти рахунок”, — відповів Шевченко.

Головний тренер українців також зазначив, що для нього сьогодні дуже важливо та престижно виступати у статусі наставника національної збірної.

“Я дуже задоволений виступом команди і подякував хлопцям за гру. Ми задоволені також і результатом”, — додав він.

Шевченко зауважив, що перед грою з чехами команда дуже уважно проаналізує гру з італійцями.

Як писав УНН, 16 жовтня у Харкові збірні України та Чехії проведуть черговий матч в рамках турніру УЄФА Ліга націй.