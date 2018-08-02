Итальянское издание La Stampa сообщило подробности банды, вербовала боевиков на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Итальянские карабинеры идентифицировали вербовщиков наемников для участия в боевых действиях против украинской армии как сторонников ультраправых организаций, и в частности “Лиги” — одной из руководящих ныне партий в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование журналистов итальянского издания La Stampa.
Расследование прокуратуры Генуи касается всего 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать трех вербовщиков, в двух из которых гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще трех человек, которые, скорее всего, в настоящее время находятся на Донбассе, был применен заочный арест.
Полиция по постами в соцсети Андреа Пальмери, одного из бывших активистов ультраправой организации “Бульдоги”, выяснили, что он занимается вербовкой и финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в восточной Украине. Пальмери и сейчас, вероятно, находится в России или на оккупированном востоке Украины.
Также — бывший солдат, 34-летний Антонио Катальдо. Он имел опыт войны в Ливии, где он был похищен и освобожден в 2008 году, учился в России и прошел курсы на Панаме.
В списке прокуроров есть еще Габриэле Каругати, бывший охранник торгового центра, сын лидера “Лиги” в муниципалитете Кайрате: на собственной странице в Facebook он подтверждает, что живет в Донецке и публикует фото в камуфляже.
В списке подозреваемых рекрутеров арестован Владимир Вербичи и женщина русского происхождения с молдавскими паспортами. Еще один задержанный — гражданин Албании.
Как сообщал УНН, 1 августа стало известно, что в Италии задержаны трех человек по подозрению в вербовке боевиков на Донбасс.