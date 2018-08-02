Італійське видання La Stampa повідомило подробиці банди, яка вербувала бойовиків на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Італійські карабінери ідентифікували вербувальників найманців для участі у бойових діях проти української армії як прибічників ультраправих організацій, і зокрема “Ліги” — однієї з керівних нині партій в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування журналістів італійського видання La Stampa.
Розслідування прокуратури Генуї стосується загалом 15 осіб. Правоохоронцям вдалося арештувати трьох вербувальників, у двох з яких громадянство Албанії та Молдови. Щодо ще трьох людей, які, швидше за все, на даний час перебувають на Донбасі, був застосований заочний арешт.
Поліція за постами у соцмережі Андреа Пальмері, одного з колишніх активістів ультраправої організації “Бульдоги”, з’ясували, що він займається вербуванням і фінансуванням проросійських найманців у зоні конфлікту у східній Україні. Пальмері і зараз, ймовірно, перебуває в Росії або на окупованому сході України.
Також — колишній солдат, 34-річний Антоніо Катальдо. Він мав досвід війни в Лівії, де він був викрадений і звільнений у 2008 році, навчався в Росії та пройшов курси на Панамі.
У списку прокурорів є ще Габріеле Каругаті, колишній охоронець торгового центру, син лідера “Ліги” в муніципалітеті Кайрате: на власній сторінці у Facebook він підтверджує, що мешкає у Донецьку та публікує фото у камуфляжі.
У списку підозрюваних рекрутерів заарештований Владімір Вербічі та жінка російського походження з молдовськими паспортами. Ще один затриманий — громадянин Албанії.
Як повідомляв УНН, 1 серпня стало відомо, що в Італії затримано трьох чоловік за підозрою у вербуванні бойовиків на Донбас.