Итальянская энергетическая компания сообщила об обнаружении нового месторождения газа у берегов Египта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Итальянский энергетический гигант Eni объявил в воскресенье об открытии значительных запасов газа на шельфе Египта в восточном Средиземноморье, передает УНН.
Детали
Eni сообщила, что открытие скважины Nargis-1 было сделано в концессии на морском участке Наргис.
Eni заявила, что продолжит разработку шельфовой зоны благодаря недавнему заключению контракта на разведку нескольких блоков. Площадь концессии составляет около 1800 квадратных километров.
Eni – крупнейший иностранный производитель углеводородов в Египте - около 350 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Дополнение
Египет стал горячей точкой для газа после того, как Eni объявила об открытии сверхгигантского морского газового месторождения "Зор" в стране в 2015 году. В настоящее время Eni производит около 60% от общего объема добычи газа в Северной Африке.
Собственная добыча газа в Египте также увеличилась в последние годы, в основном благодаря месторождению "Зор" и другим стартапам на новых месторождениях. По данным Министерства энергетики, в 2021 году общий объем добычи достиг 71 млрд кубометров, что на 10 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.