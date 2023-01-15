Итальянская энергетическая компания сообщила об обнаружении нового месторождения газа у берегов Египта

Детали

Eni сообщила, что открытие скважины Nargis-1 было сделано в концессии на морском участке Наргис.

Eni заявила, что продолжит разработку шельфовой зоны благодаря недавнему заключению контракта на разведку нескольких блоков. Площадь концессии составляет около 1800 квадратных километров.

Eni – крупнейший иностранный производитель углеводородов в Египте - около 350 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Дополнение

Египет стал горячей точкой для газа после того, как Eni объявила об открытии сверхгигантского морского газового месторождения "Зор" в стране в 2015 году. В настоящее время Eni производит около 60% от общего объема добычи газа в Северной Африке.

Собственная добыча газа в Египте также увеличилась в последние годы, в основном благодаря месторождению "Зор" и другим стартапам на новых месторождениях. По данным Министерства энергетики, в 2021 году общий объем добычи достиг 71 млрд кубометров, что на 10 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.