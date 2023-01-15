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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Італійська енергетична компанія повідомила про виявлення нового родовища газу біля берегів Єгипту

Київ • УНН

 • 377951 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Італійський енергетичний гігант Eni оголосив у неділю про відкриття значних запасів газу на шельфі Єгипту в східному Середземномор'ї, передає УНН.

Італійська енергетична компанія повідомила про виявлення нового родовища газу біля берегів Єгипту

Деталі

Eni повідомила, що відкриття свердловини Nargis-1 було зроблено в концесії на морській ділянці Nargis.

Eni заявила, що продовжить розробку шельфової зони завдяки нещодавньому укладенню контракту на розвідку кількох блоків. Площа концесії становить близько 1800 квадратних кілометрів.

Eni – найбільший іноземний виробник вуглеводнів у Єгипті - близько 350 000 барелів нафтового еквівалента на добу.

Доповнення

Єгипет став гарячою точкою для газу після того, як Eni оголосила про відкриття надгігантського морського газового родовища "Зор" у країні в 2015 році. В даний час Eni виробляє близько 60% від загального обсягу видобутку газу в Північній Африці.

Власний видобуток газу в Єгипті також збільшився останніми роками, в основному завдяки родовищу "Зор" та іншим стартапам на нових родовищах. За даними міністерства енергетики, 2021 року загальний обсяг видобутку досяг 71 млрд кубометрів, що на 10 млрд кубометрів більше, ніж минулого року.

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