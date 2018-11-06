Италия соберет самый большой в мире урожай винограда

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107476 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115003 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153038 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146788 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128728 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172851 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145417 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Италия соберет самый большой в мире урожай винограда

Италия соберет самый большой в мире урожай винограда

Киев  •  УНН

 • 8761 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. По данным национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции Италии, урожай винограда в стране станет крупнейшим в мире. Об этом итальянское информагентство ansa.it, передает УНН.

Отмечается, что несмотря на несущественное ухудшение погодных условий во второй половине октября, объем производства составит более 50 млн гектолитров, что превышает как французские, так и испанские показатели в 46 и 47 млн гектолитров соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сухое или полусладкое: "Коктебель" определил винные предпочтения украинцев

В конфедерации отметили, что преимуществом нынешнего итальянского урожая является не только количество, но и качество: более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества, для производства столовых вин используют только около 30% урожая.

Как писал УНН, украинцы увеличивают потребление вина отечественного производства. 

При этом, согласно результатам "Коктебель" наши соотечественники любят полусладкое вино больше чем сухое. 

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