Италия соберет самый большой в мире урожай винограда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По данным национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции Италии, урожай винограда в стране станет крупнейшим в мире. Об этом итальянское информагентство ansa.it, передает УНН.
Отмечается, что несмотря на несущественное ухудшение погодных условий во второй половине октября, объем производства составит более 50 млн гектолитров, что превышает как французские, так и испанские показатели в 46 и 47 млн гектолитров соответственно.
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В конфедерации отметили, что преимуществом нынешнего итальянского урожая является не только количество, но и качество: более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества, для производства столовых вин используют только около 30% урожая.
Как писал УНН, украинцы увеличивают потребление вина отечественного производства.
При этом, согласно результатам "Коктебель" наши соотечественники любят полусладкое вино больше чем сухое.