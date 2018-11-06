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Італія збере найбільший в світі урожай винограду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. За даними національної конфедерації виробників сільськогосподарської продукції Італії, урожай винограду в країні стане найбільшим в світі. Про це італійське інформагентство ansa.it, передає УНН.

Відзначається, що незважаючи на несуттєве погіршення погодних умов у другій половині жовтня, обсяг виробництва становитиме більше 50 млн гектолітрів, що перевищує як французькі, так і іспанські показники в 46 і 47 млн ​​гектолітрів відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сухе або напівсолодке: "Коктебель" визначив винні уподобання українців

У конфедерації відзначили, що перевагою нинішнього італійського врожаю є не тільки кількість, але і якість: більше 70% врожаю можна буде використовувати для виробництва вин високої якості, для виробництва столових вин використовують тільки близько 30% врожаю.

Як писав УНН, українці збільшують споживання вина вітчизняного виробництва.

При цьому, згідно з результатами "Коктебель" наші співвітчизники люблять напівсолодке вино більше ніж сухе.

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