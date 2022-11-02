Италия заполнила свои газохранилища на 95% перед зимой

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"Достигнутый результат имеет важное значение для предстоящей зимы и был маловероятным совсем недавно, в июле, когда цель 90% сама по себе казалась довольно сложной задачей", - заявил генеральный директор Snam Стефано Веньер.

Детали

Италия была крупным импортером российского газа, но перешла на поставки из других стран, включая Алжир, заполнив свои резервуары для хранения и сократив потребление.

Хранящегося газа достаточно, чтобы обеспечить около 25-30% суточной потребности в январе, говорится в заявлении Snam.

В Италии был чрезвычайно теплый октябрь, а это означает, что она использовала на 800 млн кубометров газа меньше, чем годом ранее, сказал старший научный сотрудник итальянской аналитической компании ISPI Маттео Вилья.

"В ценах этого квартала это означает экономию в размере 910 миллионов евро", - сказал он.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться моментом низких цен на газ и сделать запасы голубого топлива на зиму, использовав украинские газохранилища.