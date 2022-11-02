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Італія заповнила свої газосховища на 95% перед зимою

Італія заповнила свої газосховища на 95% перед зимою

Київ • УНН

 • 261441 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Газосховища Італії заповнені більш ніж на 95%, на тлі того, як країна готується до зими, коли постачання може бути обмежене через війну в Україні, повідомив у середу оператор газової мережі Snam, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Досягнутий результат має важливе значення для майбутньої зими і був малоймовірним зовсім недавно, у липні, коли мета 90% сама по собі здавалася досить складним завданням", - заявив генеральний директор Snam Стефано Веньєр.

Деталі

Італія була великим імпортером російського газу, але перейшла на постачання з інших країн, включаючи Алжир, заповнивши свої резервуари для зберігання та скоротивши споживання.

Газу, що зберігається, достатньо, щоб забезпечити близько 25-30% добової потреби в січні, йдеться в заяві Snam.

В Італії був надзвичайно теплий жовтень, а це означає, що вона використала на 800 млн кубометрів газу менше, ніж роком раніше, сказав Маттео Вілья, старший науковий співробітник італійської аналітичної компанії ISPI.

"У цінах цього кварталу це означає економію обсягом 910 мільйонів євро", - сказав він.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував Європі скористатися моментом низьких цін на газ і зробити запаси блакитного палива на зиму, використавши українські газосховища.

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