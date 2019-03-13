Италия выплатит США 389 млн евро за поставки F-35 по контракту от 1998 года

Как пояснил представитель министерства, речь идет о “покрытии старых счетов, которые должны быть оплачены”. “Но ни одного евро не было потрачено на новые самолеты или комплектующие”, — отметил он.

“Движение “5 звезд”, пришедшее к власти 10 месяцев назад , представительница которого — Элизабетта Трента — заняла пост министра обороны, всегда выступало за отказ от программы закупок F-35. Однако, как отмечает агентство, выйти из нее невозможно по ряду причин, в том числе из-за того, что работы по техническому обслуживанию осуществляются на предприятиях в Италии. В соответствии с соглашением от 1998 года Рим планировал купить 131 истребитель. В 2012 году на волне мер по снижению расходов количество закупаемых машин сократили до 90.

Как уточняет ANSA, в итальянском правительстве сохраняют намерения пересмотреть условия программы, в частности за счет растягивания сроков по выполнению взятых ранее обязательств. Сейчас в итальянские ВВС поставлены 11 F-35.

Как сообщал УНН, Италия предложила НАТО изменить принцип расчета расходов на оборону.