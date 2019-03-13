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Італія виплатить США 389 млн євро за поставки F-35 за контрактом від 1998 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство оборони Італії в найближчі дні виплатить 389 млн євро в рахунок заборгованості за поставки винищувачів-бомбардувальників п’ятого покоління F-35 за контрактом, укладеним з корпорацією Lockheed Martin в 1998 році. Про це повідомило у вівторок агентство ANSA з посиланням на джерела в оборонному відомстві, передає УНН.

Як пояснив представник міністерства, йдеться про “покриття старих рахунків, які повинні бути сплачені”. “Але жодного євро не було витрачено на нові літаки або комплектуючі”, — зазначив він.

“Рух “5 зірок”, який прийшов до влади 10 місяців тому, представниця якого — Елізабетта Трента — зайняла пост міністерки оборони, завжди виступав за відмову від програми закупівель F-35. Однак, як зазначає агентство, вийти з неї неможливо з ряду причин, в тому числі через те, що роботи з технічного обслуговування здійснюються на підприємствах в Італії. відповідно до угоди від 1998 року Рим планував купити 131 винищувач. У 2012 році на хвилі заходів щодо зниження витрат кількість машин, що закуповуються, скоротили до 90.

Як уточнює ANSA, в італійському уряді зберігають наміри переглянути умови програми, зокрема за рахунок розтягування термінів щодо виконання взятих раніше зобов’язань. Зараз в італійські ВПС поставлені 11 F-35.

Як повідомляв УНН, Італія запропонувала НАТО змінити принцип розрахунку витрат на оборону.

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