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Італія запропонувала НАТО змінити принцип розрахунку витрат на оборону

Італія запропонувала НАТО змінити принцип розрахунку витрат на оборону

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Влада Італії, що мають намір наростити соціальні витрати, закликали НАТО змінити принцип розрахунку оборонного бюджету країн, про це в інтерв’ю Financial Times розповіла міністерка оборони Італії і член руху партії “П’ять зірок” Елізабетта Трента, передає УНН.

За її словами, в правила НАТО повинні бути внесені зміни. Країни-члени альянсу зобов’язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону, але, на думку Риму, в ці витрати повинні бути включені витрати на невійськові заходи щодо забезпечення громадської безпеки. Йдеться про витрати на кібербезпеку і захист енергетичної інфраструктури, які зараз, на думку Тренти, розмивають кордони між традиційними витратами на оборону та повинні бути переглянуті.

“Частина наших витрат пов’язана з обороною, але не входить в оборонний бюджет. Витрати на розвиток кібербезпеки повинні вважатися тим же, що витрати на купівлю танків... Ми повинні витрачати кошти на те, що раніше не розглядалося як витрати на оборону”, — вважає міністерка. Італія в 2018 році витратила гроші, рівні 1,15% ВВП, на оборонні витрати, вона знаходиться на сьомому місці з 29 серед країн-членів НАТО з пропорційності витрат, зазначає газета.

Як зазначав УНН, Німеччина пообіцяла НАТО підвищити витрати на оборону.

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