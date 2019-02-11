Італія запропонувала НАТО змінити принцип розрахунку витрат на оборону

За її словами, в правила НАТО повинні бути внесені зміни. Країни-члени альянсу зобов’язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону, але, на думку Риму, в ці витрати повинні бути включені витрати на невійськові заходи щодо забезпечення громадської безпеки. Йдеться про витрати на кібербезпеку і захист енергетичної інфраструктури, які зараз, на думку Тренти, розмивають кордони між традиційними витратами на оборону та повинні бути переглянуті.

“Частина наших витрат пов’язана з обороною, але не входить в оборонний бюджет. Витрати на розвиток кібербезпеки повинні вважатися тим же, що витрати на купівлю танків... Ми повинні витрачати кошти на те, що раніше не розглядалося як витрати на оборону”, — вважає міністерка. Італія в 2018 році витратила гроші, рівні 1,15% ВВП, на оборонні витрати, вона знаходиться на сьомому місці з 29 серед країн-членів НАТО з пропорційності витрат, зазначає газета.

Як зазначав УНН, Німеччина пообіцяла НАТО підвищити витрати на оборону.