Италия предложила НАТО изменить принцип расчета расходов на оборону

По ее словам, в правила НАТО должны быть внесены изменения. Страны — члены альянса обязались тратить 2% своего ВВП на оборону, но, по мнению Рима, в эти расходы должны быть включены траты на невоенные меры по обеспечению гражданской безопасности. Речь идет о расходах на кибербезопасность и защиту энергетической инфраструктуры, которые сейчас, по мнению Тренты, размывают границы между традиционными расходами на оборону и должны быть пересмотрены.

“Часть наших расходов связана с обороной, но не входит в оборонный бюджет. Расходы на развитие кибербезопасности должны считаться тем же, что расходы на покупку танков... Мы должны тратить средства на то, что раньше не рассматривалось как расходы на оборону”, — считает министресса. Италия в 2018 году израсходовала деньги, равные 1,15% ВВП, на оборонные расходы, она находится на седьмом месте из 29 среди стран-членов НАТО по пропорциональности расходов, отмечает газета.

Как отмечал УНН, Германия пообещала НАТО повысить расходы на оборону.