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Италия и Испания планируют построить новый газопровод

Киев • УНН

 • 148952 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что обсуждал со своим испанским коллегой идею строительства газопровода в Испанию в рамках планов отлучения Европы от российского газа. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Италия и Испания планируют построить новый газопровод

Цитата

"Есть идея газопровода Италия-Испания, которую мы обсуждали с (премьер-министром Педро) Санчесом в Риме, а также в Европейском совете, - сказал Драги. - Есть еще одна гипотеза, газопровод EastMed... Комиссия ЕС изучает возможность строительства газопровода".

Детали

Испания имеет самые большие регазификационные мощности в Европе, но транспортировка газа в Европу через Пиренеи была проблемой из-за узких мест.

Европа, которая получает около 40% поставок газа из россии, изо всех сил пытается найти альтернативы и диверсифицировать структуру своих поставок после вторжения Москвы в Украину.

"Южные средиземноморские страны Европы сейчас понимают, что они могут быть очень важными центрами для газа сегодня, а также и прежде всего для водорода завтра", - отметил Драги на пресс-конференции.

Драги сообщил, что хотя 30-40% российских запасов можно заменить сразу, заменить остальные будет гораздо сложнее.

Добавим

В четверг испанская газотранспортная компания Enagas заявила, что взвешивает варианты с Мадридом и операторами в соседних странах, чтобы усилить межсетевые соединения Испании для транспортировки газа и водорода.

Италия, имеющая трубопроводы, ведущие в Алжир, Ливию и Азербайджан, стремится увеличить импорт СПГ, чтобы снизить свою зависимость от россии.

Энергетическая группа Eni, контролируется государством, в прошлом заявляла, что газовые проекты в странах Восточного Средиземноморья, таких как Египет, Кипр и Израиль, могут сыграть ключевую роль в диверсификации Европы.

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