Італія та Іспанія планують збудувати новий газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що обговорював зі своїм іспанським колегою ідею будівництва газопроводу до Іспанії в рамках планів відлучення Європи від російського газу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Є ідея газопроводу Італія-Іспанія, яку ми обговорювали з (прем'єр-міністром Педро) Санчесом у Римі, а також у Європейській раді, - сказав Драгі. - Є ще одна гіпотеза, газопровід EastMed... Комісія ЄС вивчає можливість будівництва газопроводу".
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Іспанія має найбільші регазифікаційні потужності в Європі, але транспортування газу до Європи через Піренеї було проблемою через вузькі місця.
Європа, яка отримує близько 40% постачання газу з росії, щосили намагається знайти альтернативи та диверсифікувати структуру своїх постачань після вторгнення Москви в Україну.
"Південні середземноморські країни Європи зараз розуміють, що вони можуть бути дуже важливими центрами для газу сьогодні, а також і насамперед для водню завтра", - зауважив Драгі на прес-конференції.
Драгі повідомив, що хоча 30-40% російських запасів можна замінити відразу, замінити решту буде набагато складніше.
Додамо
У четвер іспанська газотранспортна компанія Enagas заявила, що зважує варіанти з Мадридом та операторами в сусідніх країнах, щоб посилити міжмережеві з'єднання Іспанії для транспортування газу та водню.
Італія, яка має трубопроводи, що ведуть до Алжиру, Лівії та Азербайджану, прагне збільшити імпорт ЗПГ, щоб знизити свою залежність від росії.
Енергетична група Eni, що контролюється державою, в минулому заявляла, що газові проекти в країнах Східного Середземномор'я, таких як Єгипет, Кіпр та Ізраїль, можуть відіграти ключову роль у диверсифікації Європи.