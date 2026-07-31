Италия стала крупнейшим импортером СПГ в Европе, в то время как другие страны отстают с закупками - Bloomberg

Италия стала крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в июле, поскольку трейдеры воспользовались государственными стимулами и продолжили закупать партии газа, несмотря на стремительный рост цен. В то же время соседние страны сократили дорогие закупки и позволили уровню запасов в хранилищах отставать. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, разные стратегии фактически являются противоположными ставками на то, как будет развиваться газовый кризис в Европе перед зимой. Если перебои на Ближнем Востоке продолжатся, а цены продолжат расти, дорогая закупка запасов Италией может оказаться правильным решением. В то же время страны с низкими запасами могут столкнуться с еще большим дефицитом зимой и более высокими расходами. Если же поставки восстановятся, а цены упадут, Италия рискует заполнить хранилища дорогим газом за счет потребителей.

Война и перебои с поставками на Ближнем Востоке привели к тому, что европейские цены на газ примерно удвоились с начала года. Это ограничило закупки СПГ в регионе, хотя Европа находится под давлением необходимости накопить запасы перед зимой. Италия стала редким исключением — впервые с 2017 года, с тех пор как Bloomberg ведет судовой мониторинг, страна опередила своих европейских конкурентов по объемам импорта.

Энергетический сектор Италии больше всех зависит от газа среди европейских стран, а потребность в электроэнергии выросла во время недавних волн жары. Кроме того, итальянские трейдеры продолжили пользоваться государственными стимулами для закупки СПГ и пополнения газовых хранилищ, что дало стране преимущество над Германией и Францией, которые отстают. Итальянские правила хранения газа предусматривают строгие цели по заполнению хранилищ и штрафы за их невыполнение.

Италия стала редким исключением среди европейских покупателей СПГ в июле

Эта ситуация, вероятно, усилит вопрос о том, должны ли другие европейские правительства вмешиваться и поддерживать закупки газа, если поставки через Персидский залив останутся заблокированными. Другие крупные покупатели в Азии также начали забирать партии газа, которые могли бы предназначаться для Европы, что в ближайшие месяцы может вызвать конкуренцию за поставки, если ситуация не улучшится.

Вероятно, напряженность на газовом рынке сохранится в ближайшие месяцы, начиная уже со следующих нескольких недель - заявил в интервью на этой неделе генеральный директор итальянского оператора газовой сети Snam SpA Агостино Скорнадженки.

По его словам, Германии и другим европейским странам, вероятно, придется в ближайшее время ускорить закачку газа в хранилища. Компания подтвердила, что Италия движется к выполнению целевого показателя - заполнению хранилищ на 90%.

Европейские фьючерсы на газ с начала этого месяца выросли более чем на 30%. Причиной стали новые удары США по Ирану в последние дни и общая неопределенность на мировых рынках.

Зимние газовые контракты сейчас торгуются немного дешевле, чем летние, что делает накопление запасов экономически невыгодным для большинства трейдеров. В то же время многие аналитики предупреждают о росте рисков перед зимой. В частности, Goldman Sachs Group Inc. допускает возможность роста цен до 100 евро за мегаватт-час в декабре — это примерно на 75% выше нынешнего уровня, если дефицит на рынке сохранится.

В настоящее время газовые хранилища Италии заполнены на 75% — это ниже среднего показателя за последние пять лет в этот период, но в то же время самый высокий уровень среди крупнейших европейских рынков.

В Германии хранилища заполнены лишь на 47% — это самая низкая доля использованных мощностей для этого периода года за всю историю наблюдений с 2009 года.

Газовые запасы Франции заполнены на 56% после того, как этим летом страна столкнулась с ограничениями мощностей на LNG-терминалах

Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters