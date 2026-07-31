Италия стала крупнейшим импортером СПГ в Европе, в то время как другие страны отстают с закупками - Bloomberg

$45.540.1351.250.19
ukenru
11:54 • 5628 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд — помогли деньги от партнеров
11:33 • 10791 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 13936 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 12327 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 14971 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 25703 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 31471 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 29162 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
5 ноября, 05:15 • 25460 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 30751 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 20058 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением5 ноября, 04:28 • 19747 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 28225 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 18363 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 17631 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 31480 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 28372 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 29169 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 51248 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 49005 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 9990 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 17744 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 18470 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 22454 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 25566 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
ChatGPT
Социальная сеть
Старлинк

Италия стала крупнейшим импортером СПГ в Европе, в то время как другие страны отстают с закупками - Bloomberg

Киев • УНН

 • 7613 просмотра

Италия в июле стала крупнейшим импортером сжиженного газа в Европе благодаря государственным стимулам. Соседние страны сократили закупки из-за роста цен, что привело к отставанию уровня запасов в хранилищах.

Италия стала крупнейшим импортером СПГ в Европе, в то время как другие страны отстают с закупками - Bloomberg

Италия стала крупнейшим импортером сжиженного природного газа (СПГ) в Европе в июле, поскольку трейдеры воспользовались государственными стимулами и продолжили закупать партии газа, несмотря на стремительный рост цен. В то же время соседние страны сократили дорогие закупки и позволили уровню запасов в хранилищах отставать. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, разные стратегии фактически являются противоположными ставками на то, как будет развиваться газовый кризис в Европе перед зимой. Если перебои на Ближнем Востоке продолжатся, а цены продолжат расти, дорогая закупка запасов Италией может оказаться правильным решением. В то же время страны с низкими запасами могут столкнуться с еще большим дефицитом зимой и более высокими расходами. Если же поставки восстановятся, а цены упадут, Италия рискует заполнить хранилища дорогим газом за счет потребителей.

Война и перебои с поставками на Ближнем Востоке привели к тому, что европейские цены на газ примерно удвоились с начала года. Это ограничило закупки СПГ в регионе, хотя Европа находится под давлением необходимости накопить запасы перед зимой. Италия стала редким исключением — впервые с 2017 года, с тех пор как Bloomberg ведет судовой мониторинг, страна опередила своих европейских конкурентов по объемам импорта.

Энергетический сектор Италии больше всех зависит от газа среди европейских стран, а потребность в электроэнергии выросла во время недавних волн жары. Кроме того, итальянские трейдеры продолжили пользоваться государственными стимулами для закупки СПГ и пополнения газовых хранилищ, что дало стране преимущество над Германией и Францией, которые отстают. Итальянские правила хранения газа предусматривают строгие цели по заполнению хранилищ и штрафы за их невыполнение.

Италия стала редким исключением среди европейских покупателей СПГ в июле

Эта ситуация, вероятно, усилит вопрос о том, должны ли другие европейские правительства вмешиваться и поддерживать закупки газа, если поставки через Персидский залив останутся заблокированными. Другие крупные покупатели в Азии также начали забирать партии газа, которые могли бы предназначаться для Европы, что в ближайшие месяцы может вызвать конкуренцию за поставки, если ситуация не улучшится.

Вероятно, напряженность на газовом рынке сохранится в ближайшие месяцы, начиная уже со следующих нескольких недель

- заявил в интервью на этой неделе генеральный директор итальянского оператора газовой сети Snam SpA Агостино Скорнадженки.

По его словам, Германии и другим европейским странам, вероятно, придется в ближайшее время ускорить закачку газа в хранилища. Компания подтвердила, что Италия движется к выполнению целевого показателя - заполнению хранилищ на 90%.

Европейские фьючерсы на газ с начала этого месяца выросли более чем на 30%. Причиной стали новые удары США по Ирану в последние дни и общая неопределенность на мировых рынках.

Зимние газовые контракты сейчас торгуются немного дешевле, чем летние, что делает накопление запасов экономически невыгодным для большинства трейдеров. В то же время многие аналитики предупреждают о росте рисков перед зимой. В частности, Goldman Sachs Group Inc. допускает возможность роста цен до 100 евро за мегаватт-час в декабре — это примерно на 75% выше нынешнего уровня, если дефицит на рынке сохранится.

В настоящее время газовые хранилища Италии заполнены на 75% — это ниже среднего показателя за последние пять лет в этот период, но в то же время самый высокий уровень среди крупнейших европейских рынков.

В Германии хранилища заполнены лишь на 47% — это самая низкая доля использованных мощностей для этого периода года за всю историю наблюдений с 2009 года.

Газовые запасы Франции заполнены на 56% после того, как этим летом страна столкнулась с ограничениями мощностей на LNG-терминалах

Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters26.07.26, 10:13 • 19176 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Bloomberg L.P.
Франция
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Иран