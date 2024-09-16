Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия планирует отправить Киеву вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты украинского населения, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН с ссылкой на пресс-службу итальянского ведомства.

Как говорится в заявлении Таяни, сегодня, 16 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибывает в Рим. Глава МИД указал, что в вопросе разрешения ударов по рф дальнобойным оружием "каждая страна сама решает, как использовать свою военную помощь в двусторонних отношениях с Киевом.

"Есть позиция НАТО, которая говорит, что Альянс не участвует в войне, и американцы кажутся мне очень осторожными", - заявил Таяни.

Мы оказали Киеву безоговорочную военную, гражданскую и финансовую помощь, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею "Самп Т" для защиты украинского населения - заявил Таяни.

Таяни подчеркнул, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет. А английского и американского оружия у них и так нет.

Министр также надеется, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

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