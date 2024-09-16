Італія збирається відправити Україні другу батарею ППО Samp-T
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Італії повідомив про плани надати Україні другу батарею ППО Samp-T. Таяні також висловив сподівання на проведення мирної конференції щодо України до кінця року.
Італія планує відправити Києву другу батарею протиповітряної оборони Samp-T для захисту українського населення, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає УНН із посиланням на пресслужбу італійського відомства.
Як йдеться у заяві Таяні, сьогодні, 16 вересня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуває до Риму. Глава МЗС вказав, що у питанні дозволу ударів по рф далекобійною зброєю "кожна країна сама вирішує, як використовувати свою військову допомогу у двосторонніх відносинах з Києвом.
"Є позиція НАТО, яка говорить, що Альянс не бере участі у війні, і американці здаються мені дуже обережними", - заявив Таяні.
Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, зараз ми збираємося відправити другу батарею "Самп Т" для захисту українського населення
Таяні наголосив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає. А англійської та американської зброї у них і так немає.
Міністр також сподівається, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.
Італія під час головування в ЄС буде робити все, щоб покласти край війні - Мелоні на "Кримській платформі"11.09.24, 19:30 • 23083 перегляди