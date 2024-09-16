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Італія збирається відправити Україні другу батарею ППО Samp-T

Італія збирається відправити Україні другу батарею ППО Samp-T

Київ • УНН

 • 103543 перегляди

Міністр закордонних справ Італії повідомив про плани надати Україні другу батарею ППО Samp-T. Таяні також висловив сподівання на проведення мирної конференції щодо України до кінця року.

Італія планує відправити Києву другу батарею протиповітряної оборони Samp-T для захисту українського населення, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає УНН із посиланням на пресслужбу італійського відомства.

Як йдеться у заяві Таяні, сьогодні, 16 вересня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуває до Риму. Глава МЗС вказав, що у питанні дозволу ударів по рф далекобійною зброєю "кожна країна сама вирішує, як використовувати свою військову допомогу у двосторонніх відносинах з Києвом.

"Є позиція НАТО, яка говорить, що Альянс не бере участі у війні, і американці здаються мені дуже обережними", - заявив Таяні.

Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, зараз ми збираємося відправити другу батарею "Самп Т" для захисту українського населення

 - заявив Таяні. 

Таяні наголосив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає. А англійської та американської зброї у них і так немає.

Міністр також сподівається, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Італія під час головування в ЄС буде робити все, щоб покласти край війні - Мелоні на "Кримській платформі"11.09.24, 19:30 • 23083 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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