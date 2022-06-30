Италия будет поставлять Украине мощное оружие - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение, возможно, это будут гаубицы. Об этом заявил Politico премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Италия может предоставить тяжелое вооружение. Возможно, это будут гаубицы.
По данным издания, отправка современной артиллерийской техники означала бы значительное увеличение военной поддержки Украины со стороны Италии, хотя Рим еще не подтвердил этот шаг.
Рютте подчеркнул, что сейчас его больше всего беспокоит ситуация на востоке Украины, где в последние недели "медленно, но постоянно" продвигаются войска рф.
"Очень важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", - отметил премьер Нидерландов и добавил, что его страна не располагает большим количеством гаубиц, поэтому Италия тоже решила внести свой вклад.
Журналисты попытались уточнить в Рютте, какое именно вооружение предоставит Украине Италия и будут ли это гаубицы Panzerhaubitze 2000. Премьер ответил, что подробности будут известны позже. Однако он намекнул, что Италия будет давать нашей стране "аналогичное" вооружение.
Politico также получило комментарий у представителя Министерства обороны Италии. Он не стал раскрывать подробности и отметил, что перечень вооружения, которое может быть предоставлено Украине, является засекреченным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания предоставит Украине военную помощь на более миллиарда долларов