Італія постачатиме Україні потужну зброю - Politico

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Як зазначається, Італія може надати важке озброєння. Можливо, це будуть гаубиці.

За даними видання, відправка сучасної артилерійської техніки означала б значне збільшення військової підтримки України з боку Італії, хоча Рим ще не підтвердив цей крок.

Рютте наголосив, що зараз його найбільше турбує ситуація на сході України, де в останні тижні "повільно, але постійно" просуваються війська рф.

"Дуже важливо, щоб Україна отримувала достатню кількість важких систем озброєння", - зазначив прем'єр Нідерландів і додав, що його країна не має у своєму розпорядженні велику кількість гаубиць, тому Італія теж вирішила внести свій внесок.

Журналісти спробували уточнити у Рютте, яке саме озброєння надасть Україні Італія і чи будуть це гаубиці Panzerhaubitze 2000. Прем'єр відповів, що подробиці будуть відомі пізніше. Однак він натякнув, що Італія буде давати нашій країні "аналогічне" озброєння.

Politico також отримало коментар у представника Міністерства оборони Італії. Він не став розкривати подробиці та зауважив, що перелік озброєння, яке може бути надано Україні, є засекреченим.

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