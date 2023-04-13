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Италия объявила чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Италия объявила чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Киев • УНН

 • 857255 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Италия объявила чрезвычайное положение на шесть месяцев, чтобы справиться с резким ростом количества мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море, сообщает УНН.

Детали

Правительство одобрило эту меру по предложению министра гражданской защиты Нелло Мусумечи, сообщило государственное информационное агентство ANSA.

«Позвольте мне внести ясность. С этим проблема не будет решена. Решение возможно только через сознательное и ответственное вмешательство Европейского Союза», - сказал Мусумечи.

«Речь идет о феномене, которого никогда не было в прошлом. Острова в одиночку не могут справиться с этим чрезвычайным положением», - добавил он.

По данным агентства, в условиях чрезвычайного положения могут быть реализованы более быстрые процедуры и действия, чтобы предложить решение по приему мигрантов в короткие сроки с соблюдением надлежащих стандартов.

Между тем, премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что решение направлено на то, чтобы обеспечить более эффективное и своевременное реагирование на управление потоком мигрантов.

Добавим

В последние недели в Италии наблюдается значительный рост количества мигрантов и беженцев, прибывающих на ее южные берега из Северной Африки: только за последние дни их прибыло более 3000 человек.

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