Италия объявила чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Италия объявила чрезвычайное положение на шесть месяцев, чтобы справиться с резким ростом количества мигрантов, прибывающих в страну через Средиземное море, сообщает УНН.
Детали
Правительство одобрило эту меру по предложению министра гражданской защиты Нелло Мусумечи, сообщило государственное информационное агентство ANSA.
«Позвольте мне внести ясность. С этим проблема не будет решена. Решение возможно только через сознательное и ответственное вмешательство Европейского Союза», - сказал Мусумечи.
«Речь идет о феномене, которого никогда не было в прошлом. Острова в одиночку не могут справиться с этим чрезвычайным положением», - добавил он.
По данным агентства, в условиях чрезвычайного положения могут быть реализованы более быстрые процедуры и действия, чтобы предложить решение по приему мигрантов в короткие сроки с соблюдением надлежащих стандартов.
Между тем, премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что решение направлено на то, чтобы обеспечить более эффективное и своевременное реагирование на управление потоком мигрантов.
Добавим
В последние недели в Италии наблюдается значительный рост количества мигрантов и беженцев, прибывающих на ее южные берега из Северной Африки: только за последние дни их прибыло более 3000 человек.