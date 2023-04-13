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Італія оголосила надзвичайний стан через наплив мігрантів

Італія оголосила надзвичайний стан через наплив мігрантів

Київ • УНН

 • 857258 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Італія оголосила надзвичайний стан на шість місяців, щоб впоратися з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають до країни через Середземне море, повідомляє УНН.

Деталі

Уряд схвалив цей захід на пропозицію міністра цивільного захисту Нелло Мусумечі, повідомило державне інформаційне агентство ANSA.

«Дозвольте мені зробити ясність. Із цим проблему не буде вирішено. Рішення можливе лише через свідоме та відповідальне втручання Європейського Союзу», - сказав Мусумечі.

«Йдеться про феномен, якого ніколи не було у минулому. Острови поодинці не можуть впоратися з цим надзвичайним станом», - додав він.

За даними агентства, в умовах надзвичайного стану можуть бути реалізовані швидші процедури та дії, щоб запропонувати рішення щодо прийому мігрантів у короткий термін з дотриманням належних стандартів.

Тим часом, прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що рішення спрямоване на те, щоб забезпечити більш ефективне і своєчасне реагування на управління потоком мігрантів.

Додамо

В останні тижні в Італії спостерігається значне зростання кількості мігрантів і біженців, які прибувають на її південні береги з Північної Африки: лише за останні дні їх прибуло понад 3000 осіб.

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