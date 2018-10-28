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Италия обсудит с партнерами вопрос о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии

Италия обсудит с партнерами вопрос о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 7220 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Италия призывает прояснить все обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, и намерена обсудить вопрос о прекращении поставок оружия Эр-Рияду с другими странами. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, передает агентство ANSA, информирует УНН.

“Мы вместе с другими государствами Группы семи призывали прояснить то, что произошло с журналистом Хашкаджи, но что касается прекращения продажи оружия Саудовской Аравии, мы пока не обсуждали этот вопрос с партнерами”, — сказал министр. По поводу соответствующей резолюции Европарламента Моаверо-Миланези отметил, что “подобные призывы (о прекращении поставок оружия) отвечают европейской политической логике мышления”. “Мы будем обсуждать этот вопрос с другими странами”, — сказал он.

Как сообщал УНН, возможные санкции против Эр-Рияда должны быть приняты в соответствии с итогами расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрона на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

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