Італія обговорить з партнерами питання про припинення поставок зброї Саудівській Аравії

“Ми разом з іншими державами Групи семи закликали прояснити те, що сталося з журналістом Хашкаджі, але що стосується припинення продажу зброї Саудівській Аравії, ми поки не обговорювали це питання з партнерами”, — сказав міністр. З приводу відповідної резолюції Європарламенту Моаверо-Міланезі зазначив, що “подібні заклики (про припинення поставок зброї) відповідають європейській політичній логіці мислення”. “Ми будемо обговорювати це питання з іншими країнами”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, можливі санкції проти Ер-Ріяда повинні бути прийняті відповідно до підсумків розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це заявив в суботу президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції за підсумками чотиристороннього саміту щодо Сирії в Стамбулі.