Макрон: санкції проти Ер-Ріяда повинні бути відповідні підсумкам розслідування справи Хашкаджі

“Необхідно, щоб вбивство журналіста було повністю розслідуване, щоб злочинці були виявлені. У зв’язку з цими питаннями необхідно приймати санкції, і вони повинні відповідати розслідуванню і відповідати принципу пропорційності, — сказав Макрон. — Санкції повинні бути пропорційними після виявлення злочинців”. “Євросоюз буде скоординовано діяти в цьому питанні”, — пообіцяв президент Франції.

Він назвав вбивство Хашкаджі “жахливим злочином”. “Ми, безсумнівно, засуджуємо це вбивство. Існує обмін інформацією розвідувальних служб з цієї ситуації”, — додав він. Туреччина, за словами Макрона, “виконала дуже велику роботу, і потрібно до кінця розслідувати всю інформацію”.

Як повідомляв УНН, Туреччина готова почати судовий процес у справі вбитого журналіста.