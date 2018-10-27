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Макрон: санкції проти Ер-Ріяда повинні бути відповідні підсумкам розслідування справи Хашкаджі

Київ • УНН

 • 7076 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Можливі санкції проти Ер-Ріяда повинні бути прийняті відповідно до підсумків розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це заявив в суботу президент Франції Емманюель Макрон на прес-конференції за підсумками чотиристороннього саміту щодо Сирії в Стамбулі, інформує УНН.

“Необхідно, щоб вбивство журналіста було повністю розслідуване, щоб злочинці були виявлені. У зв’язку з цими питаннями необхідно приймати санкції, і вони повинні відповідати розслідуванню і відповідати принципу пропорційності, — сказав Макрон. — Санкції повинні бути пропорційними після виявлення злочинців”. “Євросоюз буде скоординовано діяти в цьому питанні”, — пообіцяв президент Франції.

Він назвав вбивство Хашкаджі “жахливим злочином”. “Ми, безсумнівно, засуджуємо це вбивство. Існує обмін інформацією розвідувальних служб з цієї ситуації”, — додав він. Туреччина, за словами Макрона, “виконала дуже велику роботу, і потрібно до кінця розслідувати всю інформацію”.

Як повідомляв УНН, Туреччина готова почати судовий процес у справі вбитого журналіста.

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