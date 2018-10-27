Макрон: санкции против Эр-Рияда должны быть соразмерны итогам расследования дела Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Возможные санкции против Эр-Рияда должны быть приняты в соответствии с итогами расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле, передает УНН.
“Необходимо, чтобы убийство журналиста было полностью расследовано, чтобы преступники были выявлены. В связи с этими вопросами необходимо принимать санкции, и они должны соответствовать расследованию и быть соразмерными, — сказал Макрон. — Санкции должны быть пропорциональными после выявления преступников”. “Евросоюз будет скоординированно действовать в этом вопросе”, — пообещал президент Франции.
Он назвал убийство Хашкаджи “ужасным преступлением”. “Мы, несомненно, осуждаем это убийство. Существует обмен информацией разведывательных служб по этой ситуации”, — добавил он. Турция, по словам Макрона, “проделала очень большую работу, и нужно до конца расследовать всю информацию”.
Как сообщал УНН, Турция готова начать судебный процесс по делу убитого журналиста.