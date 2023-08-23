Италия готова провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году - Мелони
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила о готовности Италии присоединиться к восстановлению Украины, в частности провести Ukraine Recovery Conference в 2025 году в Италии. Об этом она сообщила во время саммита Крымской платформы, передает УНН со ссылкой на Крымскую платформу в Facebook.
Цитата
“В 2014 году западные страны не поняли полностью масштаб того, что происходит, и, возможно, надеялись, что империалистические стремления Москвы этим и ограничатся. Мы ошибались, и мы должны это признать”, — заявила Мелони.
Она выразила поддержку Италии и призвала россию прекратить оккупационную политику, а также вывести свои войска из Украины.
“Мелони также заверила о готовности Италии присоединиться к восстановлению Украины, в частности провести Ukraine Recovery Conference в 2025 году в Италии, которая поможет создать возможности для украинского народа и будет способствовать его социально-экономическому возрождению”, — говорится в сообщении.
Мелони отметила, что будущее Украины — это будущее мира, свободы и благополучия.
“Это будущее территориально целостной Украины в общей европейской семье. Потому что ваше героическое сопротивление — это и наша битва за демократию. А ваша свобода — это свобода всей Европы”, — сказала Мелони.
Дополнение
Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины.