Италия готова провести конференцию по восстановлению Украины в 2025 году - Мелони

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“В 2014 году западные страны не поняли полностью масштаб того, что происходит, и, возможно, надеялись, что империалистические стремления Москвы этим и ограничатся. Мы ошибались, и мы должны это признать”, — заявила Мелони.

Она выразила поддержку Италии и призвала россию прекратить оккупационную политику, а также вывести свои войска из Украины.

“Мелони также заверила о готовности Италии присоединиться к восстановлению Украины, в частности провести Ukraine Recovery Conference в 2025 году в Италии, которая поможет создать возможности для украинского народа и будет способствовать его социально-экономическому возрождению”, — говорится в сообщении.

Мелони отметила, что будущее Украины — это будущее мира, свободы и благополучия.

“Это будущее территориально целостной Украины в общей европейской семье. Потому что ваше героическое сопротивление — это и наша битва за демократию. А ваша свобода — это свобода всей Европы”, — сказала Мелони.

Дополнение

Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины.