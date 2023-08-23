Італія готова провести конференцію з відновлення України у 2025 році - Мелоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила про готовність Італії долучитися до відновлення України, зокрема провести Ukraine Recovery Conference у 2025 році в Італії. Про це вона повідомила під час саміту Кримської платформи, передає УНН з посиланням на Кримську платформу у Facebook.
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“У 2014 році західні країни не зрозуміли повністю масштаб того, що відбувається, і, можливо, сподівалися, що імперіалістичні прагнення Москви цим і обмежаться. Ми помилялися, і ми маємо це визнати”, — заявила Мелоні.
Вона висловила підтримку Італії та закликала росію припинити окупаційну політику, а також вивести свої війська з України.
“Мелоні також запевнила про готовність Італії долучитися до відновлення України, зокрема провести Ukraine Recovery Conference у 2025 році в Італії, яка допоможе створити можливості для українського народу та сприятиме його соціально-економічному відродженню”, — йдеться в повідомлені.
Мелоні зазначила, що майбутнє України — це майбутнє миру, свободи та добробуту.
“Це майбутнє територіально цілісної України у спільній європейській родині. Тому що ваш героїчний спротив — це й наша битва за демократію. А ваша свобода — це свобода всієї Європи”, — сказала Мелоні.
Доповнення
Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України.