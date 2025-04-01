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IТ Ukraine Association совместно с Favbet Tech инициирует создание AI-комитета

Киев • УНН

 • 23369 просмотра

Ассоциация IT Ukraine создала AI-комитет для развития искусственного интеллекта. FAVBET Tech выступила генеральным партнером. До 28 апреля продолжается отбор участников.

IТ Ukraine Association совместно с Favbet Tech инициирует создание AI-комитета

AI-комитет - это новая инициатива Ассоциации IT Ukraine, объединяющая ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в Украине. Генеральным партнером комитета стала компания FAVBET Tech, которая активно инвестирует в развитие AI-технологий и поддерживает инициативы, направленные на укрепление IT-экосистемы страны, передает УНН.

Как сообщает Zaxid.net, AI-комитет создан для консолидации усилий лидеров рынка в сфере искусственного интеллекта, содействия стратегическому развитию отрасли и решения ключевых вызовов, стоящих перед индустрией. В рамках своей деятельности комитет будет проводить стратегические сессии, круглые столы и исследования рынка для формирования дорожной карты развития AI-сектора в Украине.

"AI-комитет — это не просто площадка для обмена идеями, а реальная возможность совместно формировать будущее украинских технологий. FAVBET Tech уже активно интегрирует AI в свои продукты, поэтому для нас важно находиться в центре этих изменений и помогать строить прозрачную, динамичную и инновационную AI-экосистему в Украине", — прокомментировал Артем Скрыпник, CEO FAVBET Tech.

Отбор участников комитета продлится с 28 марта по 28 апреля 2025 года.

На первом этапе участие примут до 20 компаний, работающих в сфере AI и соответствующих установленным критериям. Если ваша компания заинтересована в участии в AI-комитете — необходимо подать заявку.

"Ассоциация усиливает своё лидерство в IT-вертикалях. Двигаемся дальше, запускаем следующий комитет в направлении AI, который вызывает большой интерес в мире. Искусственный интеллект уже доказал свою способность быть game-changer на глобальном уровне. Как и по другим четырем комитетам, мы всесторонне проанализируем перспективы технологии и найдем пути усиления украинского IT", — подчеркнула Мария Шевчук, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine.

О FAVBET Tech

FAVBET Tech — это технологическая компания с украинской ДНК, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. Компания является резидентом Дія.City и участником Ассоциации IT Ukraine. Входит в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии рейтинга DOU. С 2022 года FAVBET Tech активно поддерживает кибервойска и военные инициативы.

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