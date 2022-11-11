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ISW: зимняя погода не приведет к затишью в войне

ISW: зимняя погода не приведет к затишью в войне

Киев • УНН

 • 310046 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Эксперты ISW в своем своде опровергает мнение некоторых западных чиновников о том, что зимняя погода может привести к некоторому затишью на войне и таким образом создаст возможность для начала переговоров.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет американского института изучения войны.

Детали

О возможности такого затишья, в частности, говорилось в недавней публикации телекомпании NBC News, в которой цитировались неназванные сотрудники оборонных ведомств США и других стран Запада.

"Замедлить военное наступление может осенняя и весенняя грязь – так же, как неисправность или недостаток зимней техники, но не зимняя погода", - пишут эксперты ISW.

При этом, по мнению авторов сводки, "зима может гораздо больше повредить плохо экипированным российским войскам в Украине, но украинские военные, хорошо имеющие экипировку, вряд ли остановят контрнаступления из-за прихода зимы".

Замерзшая почва может упростить передвижение украинской техники – и делать это будет проще, чем в условиях осенне-весеннего бездорожья, считает ISW.

По мнению экспертов, если боевые действия и утихнут, то только из-за логистических трудностей или достижения точки кульминации в нескольких кампаниях обеих сторон. Авторы строительства добавляют, что российские войска на большей части фронта перешли к обороне и уже несколько месяцев не могут проводить масштабные наступательные действия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

О наступлениях ВСУ в Херсонской области в сводке сказано, что украинские войска пока освобождают регион без разгрома армии РФ, подобного тому, что был под Харьковом, а российские военные отступают с правого берега Днепра со "сохранением относительно высокой боеспособности".

Впрочем, авторы сведения готовили ее еще до появления сообщений об ударах по русским войскам, переправляемым на левый берег. О них эксперты ISW не упоминают, но сведений о происходящем в ночь на пятницу нет и в других авторитетных источниках.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российским войскам понадобится минимум неделю, чтобы вывести свои войска из южного города Херсона, и что зима замедлит боевые действия, давая обеим сторонам шанс перегруппироваться.

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