ISW: зимова погода не приведе до затишшя у війні

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Про можливість такого затишшя, зокрема, йшлося у нещодавній публікації телекомпанії NBC News, у якій цитувалися неназвані співробітники оборонних відомств США та інших країн Заходу.

"Уповільнити військовий наступ може осінній і весняний бруд – так само, як несправність або нестача зимової техніки, але не зимова погода", - пишуть експерти ISW.

При цьому, на думку авторів зведення, "зима може набагато більше пошкодити погано екіпірованим російським військам в Україні, але українські військові, що добре мають екіпірування, навряд чи зупинять контрнаступи через прихід зими".

Замерзлий ґрунт може спростити пересування української техніки – і робити це буде простіше, ніж в умовах осінньо-весняного бездоріжжя, вважає ISW.

На думку експертів, якщо бойові дії й затихнуть, то лише через логістичні труднощі чи досягнення точки кульмінації у кількох кампаніях обох сторін. Автори зведення додають, що російські війська на більшій частині фронту перейшли до оборони і вже кілька місяців не можуть проводити масштабні наступальні дії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Про наступи ЗСУ в Херсонській області у зведенні сказано, що українські війська поки що звільняють регіон без розгрому армії РФ, подібного до того, що був під Харковом, а російські військові відступають з правого берега Дніпра зі "збереженням щодо високої боєздатності".

Втім, автори зведення готували її ще до появи повідомлень про удари по російських військах, що переправляються на лівий берег. Про них експерти ISW не згадують, але відомостей про те, що відбувається в ніч на п'ятницю, немає і в інших авторитетних джерелах.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з південного міста Херсона, і що зима сповільнить бойові дії, даючи обом сторонам шанс перегрупуватися.